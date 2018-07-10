"Укрзализныця" планирует запустить поезд до Будапешта

10 июля, 2018, 09:08

Этим летом "Укрзализныця" планирует запустить поезд сообщением Мукачево-Будапешт

Об этом говорится на сайте УЗ.

Для этого уже начали работы по реконструкции и ремонту путей на станции Мукачево и на участке Мукачево-Чоп.

"Мы намерены закончить работы до конца июля и сразу же запустить первый рейс. Напомню, этот поезд будет курсировать по европейской колее, ширина которой 1435 мм. Украинская железная дорога не эксплуатирует поезда для такой колеи. Поэтому будем использовать подвижной состав наших венгерских коллег", - сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

К концу следующего месяца будут заменены непригодные шпалы и улучшено техническое состояние путей, отстроена пассажирская платформа длиной 120 метров и выполнены другие работы.

В целом путевые подразделения Львовской железной дороги начали работы по поэлементной укладке материалов верхнего строения станционного пути. Кроме этого, до конца июля 2018 предполагается выполнить комплекс работ на участке Мукачево - Чоп по улучшению технического состояния железнодорожного пути, в частности провести частичную замену непригодных деревянных шпал и выправление путей на участке следования поезда.

Напомним, в мае стало известно, что "Укрзализныця" совместно с венгерским перевозчиком планируют запустить прямой железнодорожный маршрут "Мукачево - Будапешт".