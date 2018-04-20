Порошенко хочет достроить европейские железнодорожные пути до Львова

20 апреля, 2018, 14:04

Президент Украины Петр Порошенко инициирует обсуждение строительства узкой европейской железнодорожной колеи от границы с ЕС до Львова

Об этом Порошенко заявил во время рабочего визита во Львов, передает "Укринформ".

"Я хочу и границу ЕС в плане железной дороги передвинуть и провести ее по Львову. Это можем сделать, если будут проработаны проекты построения узкой колеи до Львова", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что такая инициатива значительно упростит путешествия для туристов, грузовые перевозки, поскольку не будет необходимости менять подвижной железнодорожный состав.

Президент отметил, что планирует дать поручение о подготовке соответствующих предложений и провести обсуждения с главой Львовской ОГА и руководством "Укрзализныци".