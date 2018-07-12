"Меня волнует Северный поток": Трамп рассказал, как решить проблему с газопроводом

12 июля, 2018, 13:44

Проблему строительства "Северного потока-2" можно было бы решить, если бы США удалось улучшить отношения с Россией

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в рамках саммита НАТО, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что его волнует вопрос строительства "Северного потока-2". Впрочем, по его словам, если бы отношения с Россией улучшились, то возможно этот газопровод был бы менее проблематичным.

Трамп подчеркнул, что приверженность США и НАТО "остается очень сильной" и выразил надежду, что НАТО сможет найти общий язык с Россией".

Ранее Трамп раскритиковал Германию за поддержку ею строительства российского газопровода в Балтийском море. По его словам, "очень некстати", что Соединенные Штаты платят за защиту Европы от России, в то время как богатая европейская держава Германия поддерживает газовые соглашения с Москвой.

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