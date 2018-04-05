Будет платить России миллиарды, а на оборону НАТО дает лишь 1%, - Трамп о поддержке "Северного потока" Германией

5 апреля, 2018, 07:37

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2"

Об этом американский глава заявил перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии 3 апреля, сообщает пресс-центр Белого дома.

Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.

Ведь Трамп общался со странами и тем, кто платил мало, говорил: "Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и" это даже не полный процент ".

"Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю:" Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? "Это не правильно", - подчеркнул Трамп.