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Будет платить России миллиарды, а на оборону НАТО дает лишь 1%, - Трамп о поддержке "Северного потока" Германией

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2"

Об этом американский глава заявил перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии 3 апреля, сообщает пресс-центр Белого дома.

Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.

Ведь Трамп общался со странами и тем, кто платил мало, говорил: "Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и" это даже не полный процент ".

"Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю:" Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? "Это не правильно", - подчеркнул Трамп.

  • Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
  • В прошлом месяце в Госдепе США заявили, что американские власти выступает против строительства "Северного потока-2" и может ввести санкции против компаний, которые помогают в создании проекта.

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