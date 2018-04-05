Будет платить России миллиарды, а на оборону НАТО дает лишь 1%, - Трамп о поддержке "Северного потока" Германией
Об этом американский глава заявил перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии 3 апреля, сообщает пресс-центр Белого дома.
Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.
Ведь Трамп общался со странами и тем, кто платил мало, говорил: "Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и" это даже не полный процент ".
"Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю:" Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? "Это не правильно", - подчеркнул Трамп.
- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В прошлом месяце в Госдепе США заявили, что американские власти выступает против строительства "Северного потока-2" и может ввести санкции против компаний, которые помогают в создании проекта.
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