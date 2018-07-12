"Фактически стоим на пороге НАТО": в АП рассказали об успехах во время саммита Альянса
Об этом заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире канала "Прямой".
Он отметил, что саммит только начался, а в рамках него уже подтвердили перспективы членства Украины в НАТО, что также является признанием проводимых реформ.
Говоря о вопросе вступления Украины в Альянс в будущем, он отметил, что сейчас реально речь идет об углубленной интеграции.
"Поэтому мы сейчас уже есть страна-аспирант, фактически страна, которая стоит на пороге членства в НАТО. И для нас очень важно теперь обеспечить максимальный консенсус всех стран-членов НАТО относительно нашего членства. И еще очень важный аспект. Сегодняшнее решение - это еще раз большой удар по планам Кремля не дать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции ", - подчеркнул Елисеев.
Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, которые существуют на восточном фланге альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.
Ранее 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.
Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
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- Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
- Однако поздно вечером того дня официальный сайт альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
- Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
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