Аспирант НАТО: что означает новый статус Украины в отношениях с Альянсом

13 марта, 2018, 08:50

Максим Викулов

В начале марта в НАТО наконец официально признали: Украина стремится стать членом Североатлантического альянса. Такое решение, безусловно – важная символическая победа. Впрочем, переоценивать ее значение не стоит

На самом деле, формального статуса "аспирант" в отношениях между Альянсом и его партнерами просто нет. А неформально такое слово используется для стран, которые выразили стремление (англ. aspiration) присоединиться к Организации североатлантического договора. Причем, такие стремления вовсе не означают, что потенциальный "аспирант" нравится самому Альянсу и не делают его кандидатом на присоединение к мощнейшему блоку безопасности в мире.

Собственно говоря, на официальном сайте НАТО в разделе "Расширения" просто внесли технические правки, указав, что Украина есть в списке стран, которые желали бы вступить в Организацию. Дословно это звучит так: "На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина".

Но даже такое, чисто техническое решение в нынешних условиях далось украинской дипломатии крайне не легко.

Колесо истории

Дело в том, что Украина уже была "аспирантом" Альянса - аж с далекого 2002 года. Именно тогда наша страна выразила желание в будущем присоединиться к НАТО, и это желание было отражено на сайте Организации. А с 2005 года между Киевом и Брюсселем был запущен так называемый Интенсифицированный диалог, который предполагает активные консультации между сторонами по вопросам проведения реформ, направленных на возможное вступление в Альянс.

Десять лет назад, в апреле 2008-го, Украина и Грузия стремились получить План действий относительно членства, который с 1999 года стал последним этапом перед вступлением в Альянс (до 1999-го такой последней ступенью был именно Интенсифицированный диалог). Как известно, в получении ПДЧ нам тогда отказали (несмотря на довольно благосклонное отношение к этой идее президента США Джорджа Буша младшего) под влиянием лидеров Франции и ФРГ Николя Саркози и Ангелы Меркель, которые крайне не желали таким образом провоцировать Россию. Одновременно в Бухаресте Киев и Тбилиси получили заверения, что они непременно присоединятся к НАТО – но когда-нибудь потом.

Однако все достижения и высокий уровень сотрудничества, и статус, и Диалог, и обещания – были перечеркнуты в 2010 году. После победы Януковича упоминания о вступлении в Альянс были вычеркнуты из всех официальных документов, а контролируемый регионалами парламент одобрил Закон об основах внутренней и внешней политики, в котором говорилось о "внеблоковом статусе" нашей страны. Соответственно, все упоминания о евроатлантическом курсе Киева были убраны и из натовских ресурсов (что вполне логично).

В 2014 году ситуация кардинально изменилась, и уже тогда Киев проинформировал руководство Альянса, что Украина отказывается от внеблокового статуса. Но, несмотря на заверения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что решение Бухарестского саммита формально остается действующим, и Украина будет членом Организации, в течение четырех лет (!!) в Брюсселе не смогли даже вернуть на официальный сайт память о евроатлантических устремлениях нашей страны.

То же самое следует и из итоговых деклараций Уэльского и Варшавского саммитов НАТО: в одном из документов Украина не упоминается в перечне стран, которые стремятся к сближению с Альянсом.

В июне прошлого года Верховная Рада приняла Закон №6470, который определяет вступление в НАТО стратегической целью нашей страны. Но даже это не заставило натовских функционеров "заметить" то, что Киев кричит вслух с самого начала российской агрессии.

Существует информация, что украинские чиновники несколько раз просили руководителей НАТО привести информацию на сайте в соответствие к фактам. Но – все напрасно. Во время дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности 27 февраля этого года заместитель генерального секретаря Альянса Роуз Геттемюллер привела формальное обоснование, почему Украину нельзя назвать "аспирантом". По ее словам, Украина, в отличие от Боснии, Македонии или Грузии, официально не заявила об этом как о части национальной политики, она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО".

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Впрочем, в неформальных разговорах брюссельские чиновники просили официальный Киев "не спешить" с официальным информированием Генсека Альянса о евроатлантических стремлениях и евроатлантическом выборе.

В конце концов, президент Украины Петр Порошенко написал письмо Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить нашей стране ПДЧ. В то же время, 9 марта этого года Брюссель посетила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая и объяснила Роуз Геттемюллер: оснований не замечать очевидное уже нет. На следующий день желаемое упоминание наконец появилось на сайте Альянса.

Значение и перспективы

Итак, выстраданное изменение на сайте НАТО с формальной точки зрения абсолютно не является прорывом, а лишь констатирует (наконец!) существующее положение вещей. Но его также нельзя назвать простой формальностью. Во-первых, это какая не какая, но все же констатация готовности чиновников Альянса к пусть медленному, но политическому сближению с Киевом. Во-вторых, признание страны аспирантом – обязательное условие к дальнейшим шагам на пути евроатлантической интеграции, первым из которых должен быть повторное (да-да, наша история движется по кругу) начало Интенсифицированного диалога. Которое, в идеале, должно привести к предоставлению ПДЧ. Что, в свою очередь, может предшествовать вступлению в Альянс.

Конечно, нужно осознавать: все названные шаги будет сделать гораздо сложнее, ведь каждый из них требует полного консенсуса всех членов НАТО. Вместе с тем, мы прекрасно помним позицию, например, Нидерландов. Которые не только существенно притормозили ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, но даже заблокировали резолюцию итогового саммита Украина-ЕС толькоиз-за памяти о европейских стремлениях (именно стремлениях, а не перспективах!) Украины. Еще большую опасность сейчас представляет позиция Венгрии, которая угрожает блокировать (и блокирует) сотрудничество Украины с НАТО везде, где может.

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И так – каждый из следующих шагов не дает гарантии продвижения на следующую ступеньку. Например, Грузия, которая в отличие от нас ни на шаг не отходила от задекларированной цели вступления в НАТО, все еще находится на этапе Интенсифицированного диалога. Македония, которая получила ПДЧ и уже давно выполнила его требования, не может присоединиться к Альянсу из-за исторического спора со страной-членом Грецией, которая угрожает применить право вето.

Впрочем, как бы там ни было, нам необходимо работать во всех направлениях – и на дипломатическом, и проводя реформы, которые сблизят Украину с Альянсом. Чтобы в случае, если выпадет исторический шанс для поступления, мы были полностью готовы им воспользоваться. Ведь, как дельное посоветовал украинцам и грузинам министр обороны Эстонии Юри Луйк на полях все того же "Мюнхена": "Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность, если она появляется".