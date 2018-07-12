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Как хорватские фаны скандировали "Слава Украине!" в Москве


фото: REUTERS
Хорватские болельщики в Москве скандировали "Слава Украине" во время матча чемпионата мира по футболу

Возгласы "Слава Украине!" было хорошо слышно непосредственно на арене и во время телетрансляции матча Хорватия - Англия. Именно эти слова защитник сборной Хорватии и экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида произнес после победы над Россией.

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