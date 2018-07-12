Как хорватские фаны скандировали "Слава Украине!" в Москве
12 июля, 2018, 10:56
Хорватские болельщики в Москве скандировали "Слава Украине" во время матча чемпионата мира по футболу
Возгласы "Слава Украине!" было хорошо слышно непосредственно на арене и во время телетрансляции матча Хорватия - Англия. Именно эти слова защитник сборной Хорватии и экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида произнес после победы над Россией.
- После полуфинала в эфире одного из российских телеканалов Вида извинился перед россиянами за выкрик "Слава Украине!".
- Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича, который занимался в сборной своей страны сбором информации относительно соперников, за видео, в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украину.
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ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.
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