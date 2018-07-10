Как украинцы встали на защиту хорватов Виды и Вукоевича от произвола ФИФА

10 июля, 2018, 12:30

Дмитрий Марценишин

Украинцы возмущены травлей хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича за поддержку нашей страны на ЧМ-2018 в России

С чего все началось

7 июля в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России, сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти победила команду хозяев. Одним из героев матча стал бывший защитник "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в дополнительное время и реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти.

Но главным героем выпусков новостей его сделали не точные удары, а видео записанное после победы в раздевалке хорватской сборной. В ролике, который выложил в facebook известный украинский спортивный журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов, Вида сидит рядом с другим экс-динамовцем Огненом Вукоевичем, который сейчас в сборной Хорватии отвечает за сбор информации о соперниках. Вида выкрикивает "Слава Украине!", а Вукоевич говорит, что эта победа для "Динамо" и Украины.

"Наши хорватские друзья-победители прислали. Огнен, Домагой, вы лучшие", - подписал свое видео Шахов.

Слова хорватов после победы над россиянами, адресованные украинским друзьям и болельщикам, не случайны. 29-летний Домагой Вида играл за "Динамо" с 2013 до конца 2017 года и стал одним из лидеров клуба. Только последние полгода он выступает за турецкий "Бешикташ".

34-летний Вукоевич вообще сейчас находится в штате "Динамо", является скаутом киевского клуба и отвечает за балканский трансферный рынок. За динамовцев он играл с 2008 до 2015 года с перерывом в 2013 году, когда президент киевлян Игорь Суркис отдал полузащитника в аренду московскому "Спартаку". Украинские болельщики всегда уважали обоих хорватов, поэтому с восторгом встретили ролик экс-футболистов "Динамо".

Казалось, что на этом все и закончится. Но в России возглас Виды болезненно восприняли в свой адрес. Пропагандистские СМИ назвали его провокацией и подняли волну критики с требованием дисквалифицировать хорвата за, якобы, политическое заявление.

Что сделала ФИФА

Но если российским настроениям в Украине уже давно никто не удивляется, то поведение ФИФА в этой ситуации поразило неадекватностью. Дисциплинарный комитет ФИФА начал официальное расследование и даже рассматривал возможность дисквалификации Виды. В конце основному игроку сборной Хорватии вынесли предупреждение.

Сам Вида был вынужден объяснять, что его заявление не имело политического контекста.

"В видео не было никакого политического подтекста, это лишь благодарность за поддержку с Украины, где Вукоевич и я провели много лет. У нас не было намерений кого-то обидеть", - сказал Вида.

Козлом отпущения в этой истории стал Огнен Вукоевич, которого ФИФА оштрафовала на 12,8 тыс евро, а Хорватский футбольных союз "принес в жертву" - погнал со сборной и заставил извиняться перед россиянами.

"В моих заявлениях не было никакой политической подоплеки, это адресовалось моим приятелям в Украине и "Динамо". Однако я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному. Вот почему я сожалею и извиняюсь перед российской публикой, если они поняли мои заявления другим образом", - сказал Вукоевич.

Хорватский футбольный союз в своем официальном заявлении подчеркнул, что отстранением Вукоевича извиняется перед российской публикой за обнародованные заявления.

Как отреагировали украинцы

Подобные действия ФИФА и Хорватского футбольного союза вызвали возмущение в Украине. Пользователи facebook запустили флеш-моб и обвалили рейтинг страницы ФИФА. Его суть заключалась в том, чтобы поставить странице самую низкую оценку 1 и оставить комментарий с лозунгом "Слава Украине!". В итоге, в полдень 10 июля рейтинг страницы ФИФА упал с отметки 5 до 1,3, а в акции приняли участие 155 тыс. пользователей. Также украинцы начали собирать деньги для Огнена Вукоевича, чтобы он заплатил притянутый за уши штраф ФИФА.

В защиту Домагоя Виды выступила Федерация футбола Украины, которая в официальном заявлении отметила, что футболист, который много лет играл в Украине, имеет право выразить благодарность своим болельщикам.

"В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, имеет право выразить благодарность и уважение к Украине и нашим болельщикам. Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия", - говорится в заявлении. Кроме этого, ФФУ направила в ФИФА письмо в поддержку Виды и Вукоевича и призвала избежать их несправедливого наказания.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что компенсирует Вукоевичу штраф и пообещал ему должность в Федерации футбола Украины.

Удивлен такой реакцией ФИФА на видео Виды и Вукоевича известный в прошлом украинский футболист, а ныне эксперт Евгений Левченко, который играл в России.

"Господа россияне, объясните мне, пожалуйста, что такого болезненного в словах "Слава Украине!"? От чего вас так клинит от этого поздравления? Только не надо про националистов, бандеровцев и фашистов", - спросил Левченко в twitter.

Господа россияне, объясните мне пожалуйста, что такого болезненного в словах Слава Украине?! Вот чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо о националистах, бандеровцах и фашистах... — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 9 июля 2018 г.

Другой экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко назвал трусливой позицию Хорватского футбольного союза, которым руководит некогда знаменитый форвард Давор Шукер.

"Этот эпизод показывает, насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что говорят. Конечно, это было дерзко. Трусы в руководстве хорватов. Могли бы просто "официально пожурить" за неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще. А отстранение - чистая трусость, ничего больше", - написал Калиниченко в twitter.

Хорватский боец "Азова" Денис Шелер, который защищает Украину от агрессии россиян на Донбассе, не удивился такой реакции ФИФА, поскольку считает ее криминальной организацией.

"ФИФА и УЕФА - криминальные организации. Не надо забывать, что "Газпром", "Лукойл" и им подобные в последние 15 лет много денег вкладывали, читать: купили руководство этих двух организаций. Поэтому не удивительно, что ФИФА будет абсолютно на стороне РФ. Всем безразлично, что сама РФ проливает кровь чужого народа в чужой стране. Но это нас уже не удивляет", - написал Шелер. .

Возмущен цинизмом ФИФА и обозреватель немецкого Bild Джулиан Репке.

"Просто напомню: Россия убила 12 украинцев с начала чемпионата мира. Это не проблема ФИФА, конечно. Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и калечит их каждый день, может принимать чемпионат мира по футболу. Но игроку, который говорит "Слава Украине!", грозит дисквалификация за это. ФИФА, вы отвратительны", - написал Репке.

An autocratic regime that stole 2 Million Ukrainians in 2014 and still kills and injured Ukrainians everyday can host the @FIFAWorldCup.

But a World Cup player that says "Glory to Ukraine!" faces a game ban for doing so.@FIFAcom, YOU ARE DISGUSTING!https://t.co/8Byu2tTY26 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 8 июля 2018 г.

Андрей Шахов, который выложил резонансное видео с Видой и Вукоевичем, считает попытки россиян сделать из хорватских футболистов украинских националистов бессмысленными.

"Могу лишь подтвердить, что во время разговора не было ни слова сказано о политике. И если кто-то считает, что фразы Вуко или Домагоя носят политический подтекст, они серьезно ошибаются. Вообще делать из хорвата украинского националиста как-то нелепо. Те, кто затеял всю эту чушь, просто не умеет достойно проигрывать", - написал Шахов.

Между тем, скандал вокруг Домагоя Виды получил продолжение. 9 июля в сети появился еще один ролик из раздевалки сборной Хорватии, снятый после матча с Россией. На видео Вида пьет пиво вместе с Івіцою Олічем - одним из ассистентов главного тренера сборной Хорватии Златко Даліча. Он снова выкрикивает "Слава Украине!" и произносит фразу "Белград гори", что дословно означает "Белград горит". Футболист сразу же объясняет, что имеет в виду киевский ресторан "Белград" и передает привет его владельцу Йовану, после чего подхватывает песню "Kafana je moja sudbina" (таверна - это моя судьба).

Однако возглас о Белграде также может быть трактован неоднозначно ФИФА, особенно учитывая традиционно напряженные хорватско-сербские отношения. Поэтому скандал с Домагоем Видой на чемпионате мира еще не исчерпан и он может иметь неожиданную развязку. Пример Огнена Вукоевича лучшее тому свидетельство.