В ФИФА оштрафовали Вукоевича за видеоролик "Слава Украине"

10 июля, 2018, 09:54

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал бывшего члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича

Об этом сообщает издание Four Four Two.

Отмечается, что спортсмена оштрафовали на $15 тысяч за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.

Причиной этого стала публикация видеоролика, где Вукоевич после победы сборной Хорватии над Россией, говорит, что она была посвящена команде "Динамо" (Киев) и Украине.

После этого Дисциплинарный комитет ФИФА предупредил хорвата Домагоя Виду за возглас "Слава Украине!", ведь последний появился на видео вместе с Вукоевичем.

Впоследствии Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины. В официальном заявлении Хорватского футбольного союза говорится, что ролик, который выложил в сеть Вукоевич, "противоречивый", а исключением экс-футболиста из состава делегации на чемпионате мира хорваты извиняются перед россиянами за его действия.