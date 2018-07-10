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В ФИФА оштрафовали Вукоевича за видеоролик "Слава Украине"

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал бывшего члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича

Об этом сообщает издание Four Four Two.

Отмечается, что спортсмена оштрафовали на $15 тысяч за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.

Причиной этого стала публикация видеоролика, где Вукоевич после победы сборной Хорватии над Россией, говорит, что она была посвящена команде "Динамо" (Киев) и Украине.

После этого Дисциплинарный комитет ФИФА предупредил хорвата Домагоя Виду за возглас "Слава Украине!", ведь последний появился на видео вместе с Вукоевичем.

Впоследствии Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины. В официальном заявлении Хорватского футбольного союза говорится, что ролик, который выложил в сеть Вукоевич, "противоречивый", а исключением экс-футболиста из состава делегации на чемпионате мира хорваты извиняются перед россиянами за его действия.

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