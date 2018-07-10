В ФИФА оштрафовали Вукоевича за видеоролик "Слава Украине"
Об этом сообщает издание Four Four Two.
Отмечается, что спортсмена оштрафовали на $15 тысяч за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.
Причиной этого стала публикация видеоролика, где Вукоевич после победы сборной Хорватии над Россией, говорит, что она была посвящена команде "Динамо" (Киев) и Украине.
После этого Дисциплинарный комитет ФИФА предупредил хорвата Домагоя Виду за возглас "Слава Украине!", ведь последний появился на видео вместе с Вукоевичем.
Впоследствии Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины. В официальном заявлении Хорватского футбольного союза говорится, что ролик, который выложил в сеть Вукоевич, "противоречивый", а исключением экс-футболиста из состава делегации на чемпионате мира хорваты извиняются перед россиянами за его действия.
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