 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Домагой Вида извинился перед россиянами за видео "Слава Украине"

Хорватский футболист Домагой Вида извинился за видео после победы над сборной России, во время которого он говорит "Слава Украине"

Это он сделал в эфире канала "Россия 24".

Отвечая на вопрос относительно того, не смутило ли его то, что некоторые зрители освистали его во время матча против Англии после публикации этого видео, он ответил следующее:

"Нет. Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках".

Читайте также: Как украинцы встали на защиту хорватов Виды и Вукоевича от произвола ФИФА

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать