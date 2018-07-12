Домагой Вида извинился перед россиянами за видео "Слава Украине"
12 июля, 2018, 08:31
Хорватский футболист Домагой Вида извинился за видео после победы над сборной России, во время которого он говорит "Слава Украине"
Это он сделал в эфире канала "Россия 24".
Отвечая на вопрос относительно того, не смутило ли его то, что некоторые зрители освистали его во время матча против Англии после публикации этого видео, он ответил следующее:
"Нет. Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках".
Читайте также: Как украинцы встали на защиту хорватов Виды и Вукоевича от произвола ФИФА
- Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича, который занимался в сборной своей страны сбором информации относительно соперников, за видео в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украину.
- ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.
- Украинцы запустили флэш-моб в поддержку Вукоевича, в ходе которого планируют собрать хорвату указанную сумму.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве