Домагой Вида извинился перед россиянами за видео "Слава Украине"

12 июля, 2018, 08:31

Хорватский футболист Домагой Вида извинился за видео после победы над сборной России, во время которого он говорит "Слава Украине"

Это он сделал в эфире канала "Россия 24".

Отвечая на вопрос относительно того, не смутило ли его то, что некоторые зрители освистали его во время матча против Англии после публикации этого видео, он ответил следующее:

"Нет. Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках".

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