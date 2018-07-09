Экс-динамовца погнали из сборной Хорватии за поддержку Украины

9 июля, 2018, 16:09

Бывшего футболиста "Динамо" Огнена Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины

Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.

Это произошло после обнародования видео, где Вукоевич вместе с другим бывший футболистом "Динамо" посвящает победу на чемпионате мира над Россией Украине.

В официальном заявлении Хорватского футбольного союза говорится, что ролик, который выложил в сеть Вукоевич, "противоречивый", а исключением экс-футболиста из состава делегации на чемпионате мира хорваты извиняются перед россиянами за его действия.

Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира киевском "Динамо" и Украине.

ФИФА вынесло Виде предупреждение за выкрик "Слава Украине!", футболист выложил в сеть.

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