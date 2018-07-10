Украинцы начали новый флешмоб в поддержку Вукоевича, оштрафованого за возглас "Слава Украине"
Флешмоб по сбору средств объявил Сотрудник департамента молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер.
"Репост и лайк этого поста приветствуются! Скидываемся на штраф от FIFA для Вукоевича. История с FIFA не закончилась. Вчера они оштрафовали Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (ок. 400 тыс. грн), считаю, что мы должны в знак благодарности нашим хорватским собратьям оплатить этот штраф за него. Маленькая математика: если все, кто вчера ставили на странице ФИФА единичку, скинутся по 3 грн, этого хватит и на штраф и еще останется на благотворительность", - написал Кучер.
Кучер оставил реквизиты своей банковской карты и отметил, что средства по назначению отправлять через контакты Минмолодьспорта, а остальные путем публичного голосования направят на благотворительность.
- Напомним, дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал Огнена Вукоевича с формулировкой "за неспортивное поведение". 15 тыс. швейцарских франков равны примерно $15 тыс.
- Украинцы устроили флешмоб в Facebook, обвалив рейтинг страницы FIFA в знак протеста против штрафа.
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