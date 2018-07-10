Украинцы начали новый флешмоб в поддержку Вукоевича, оштрафованого за возглас "Слава Украине"

10 июля, 2018, 11:54

В Facebook объявлен сбор средств на уплату штрафа, наложенного ФИФА на футболиста сборной Хорватии Огнена Вукоевича за возглас "Слава Украине!" после победы над сборной России на чемпионате мира

Флешмоб по сбору средств объявил Сотрудник департамента молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер.

"Репост и лайк этого поста приветствуются! Скидываемся на штраф от FIFA для Вукоевича. История с FIFA не закончилась. Вчера они оштрафовали Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (ок. 400 тыс. грн), считаю, что мы должны в знак благодарности нашим хорватским собратьям оплатить этот штраф за него. Маленькая математика: если все, кто вчера ставили на странице ФИФА единичку, скинутся по 3 грн, этого хватит и на штраф и еще останется на благотворительность", - написал Кучер.

Кучер оставил реквизиты своей банковской карты и отметил, что средства по назначению отправлять через контакты Минмолодьспорта, а остальные путем публичного голосования направят на благотворительность.