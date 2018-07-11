Счетная палата проверит производителя минометов "Молот"
11 июля, 2018, 23:30
Счетная палата проверит ряд предприятий "Укроборонпрома", среди которых и киевский завод "Маяк" - производитель минометов "Молот"
Об этом сообщает управление информационной политики Счетной палаты.
Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы "Маяк", "Радар" и "Квант", которые входят в государственный концерн "Укроборонпром". Именно на "Маяке" изготавливаются "Молоты".
Как сообщили в ведомстве, аудит, за который ответственна член Счетной палаты Ирина Иванова, будет касаться эффективности использования и распоряжения имуществом государственными предприятиями, входящими в состав концерна "Укроборонпром", что имеет финансовые последствия для государственного бюджета.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- На Ровенском полигоне провели следственный эксперимент с двумя минометами "Молот", чтобы установить причины взрыва
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