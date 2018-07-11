Счетная палата проверит производителя минометов "Молот"

11 июля, 2018, 23:30

Счетная палата проверит ряд предприятий "Укроборонпрома", среди которых и киевский завод "Маяк" - производитель минометов "Молот"

Об этом сообщает управление информационной политики Счетной палаты.

Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы "Маяк", "Радар" и "Квант", которые входят в государственный концерн "Укроборонпром". Именно на "Маяке" изготавливаются "Молоты".

Как сообщили в ведомстве, аудит, за который ответственна член Счетной палаты Ирина Иванова, будет касаться эффективности использования и распоряжения имуществом государственными предприятиями, входящими в состав концерна "Укроборонпром", что имеет финансовые последствия для государственного бюджета.