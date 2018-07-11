Эксперты выдвинули еще одну версию взрыва миномета на Ривненском полигоне

11 июля, 2018, 19:55

На Ривненском полигоне провели следственный эксперимент с двумя минометами "Молот", чтобы установить причины взрыва, который привел к гибели военных 128-й горно-пехотной бригады

Об этом сообщает "Громадське радио".

Эксперимент проводили около шести часов. После завершения эксперимента военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака сообщил детали.

По его словам, эксперты выдвинули еще одну возможную версию взрыва миномета.

"Первая версия – это непосредственно человеческий фактор (двойное заряжание миномета). Вторая версия – это ненадлежащее техническое состояние самого миномета «Молот». И третья версия – это ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет", - сказал Табак.

По его словам, к эксперименту привлекались эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специалисты Минобороны. Кроме того на полигоне непосредственно находились заместитель министра обороны, нардепы, советник президента Юрий Бирюков, представители завода «Маяк» (который производит минометы «Молот»). Материалы, полученные во время эксперимента, направят в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Дело находится в производстве следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.