Эксперты выдвинули еще одну версию взрыва миномета на Ривненском полигоне
Об этом сообщает "Громадське радио".
Эксперимент проводили около шести часов. После завершения эксперимента военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака сообщил детали.
По его словам, эксперты выдвинули еще одну возможную версию взрыва миномета.
"Первая версия – это непосредственно человеческий фактор (двойное заряжание миномета). Вторая версия – это ненадлежащее техническое состояние самого миномета «Молот». И третья версия – это ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет", - сказал Табак.
По его словам, к эксперименту привлекались эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специалисты Минобороны. Кроме того на полигоне непосредственно находились заместитель министра обороны, нардепы, советник президента Юрий Бирюков, представители завода «Маяк» (который производит минометы «Молот»). Материалы, полученные во время эксперимента, направят в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Дело находится в производстве следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ривненщине.
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