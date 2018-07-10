Вукоевич сам заплатит штраф, наложенный на него ФИФА за благодарность Украине

10 июля, 2018, 19:15

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне скаут "бело-синих" Огнен Вукоевич намерен самостоятельно заплатить штраф, наложенный на него ФИФА за видео со словами благодарности Украине

Об этом сообщает Обозреватель.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", - сказал скаут "Динамо".

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Он также поблагодарил киевский клуб за возможность работать на Мундиале.

"Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо" у меня будет много работы, поскольку открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером", - резюмировал Вукоевич.