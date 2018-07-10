Вукоевич сам заплатит штраф, наложенный на него ФИФА за благодарность Украине
Об этом сообщает Обозреватель.
"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", - сказал скаут "Динамо".
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Он также поблагодарил киевский клуб за возможность работать на Мундиале.
"Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо" у меня будет много работы, поскольку открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером", - резюмировал Вукоевич.
- Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича, который занимался в сборной своей страны сбором информации относительно соперников, за видео в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украину.
- ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.
- Украинцы запустили флэш-моб в поддержку Вукоевича, в ходе которого планируют собрать хорвату указанную сумму.
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