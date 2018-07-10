Нейросеть Nvidia научилась удалять с фотографий шумы и надписи

10 июля, 2018, 18:13

Компания Nvidia и ученые из MIT представили искусственный интеллект, который может самостоятельно убирать шумы с фотографий

Описание нейросети опубликовано в блоге Nvidia, при этом исходный код алгоритмов компания не стала выкладывать в открытый доступ, хотя подобное часто происходит с аналогичными системами.

Нейросеть может не только очистить снимки от мелкого шума из-за слабого освещения или от цветного шума на старых снимках, но и убрать с фотографий надписи, подписи и, возможно, даже копирайт.

При этом алгоритму не нужно видеть эту фотографию без шумов - для начала работы нейросети достаточно просто показать некачественные снимки.

Компания научила нейросеть на базе с 50 тыс. испорченных фото, из которых в дальнейшем были изъяты шумы. "Можно научить нейросеть восстанавливать части фотографии, чтобы алгоритм даже не видел ее начальное значение. При этом производительность компьютера совсем не увеличивается, как и время для обработки", - говорят создатели

алгоритма.

Этот метод можно использовать не только при обработках художественных фотографий, но и для удаления шумов со снимков МРТ и улучшения медицинской или космической визуализации.

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