Нейросеть Nvidia научилась удалять с фотографий шумы и надписи
Описание нейросети опубликовано в блоге Nvidia, при этом исходный код алгоритмов компания не стала выкладывать в открытый доступ, хотя подобное часто происходит с аналогичными системами.
Нейросеть может не только очистить снимки от мелкого шума из-за слабого освещения или от цветного шума на старых снимках, но и убрать с фотографий надписи, подписи и, возможно, даже копирайт.
При этом алгоритму не нужно видеть эту фотографию без шумов - для начала работы нейросети достаточно просто показать некачественные снимки.
Компания научила нейросеть на базе с 50 тыс. испорченных фото, из которых в дальнейшем были изъяты шумы. "Можно научить нейросеть восстанавливать части фотографии, чтобы алгоритм даже не видел ее начальное значение. При этом производительность компьютера совсем не увеличивается, как и время для обработки", - говорят создатели
Этот метод можно использовать не только при обработках художественных фотографий, но и для удаления шумов со снимков МРТ и улучшения медицинской или космической визуализации.
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- Тем временем другую нейросеть научили самостоятельно рисовать мультики по текстовым сценарием. Основой для обучения стал мультсериал "Флинстоуны".
- 18-летний студент со США также решил "поиграться" с искусственным интеллектом, и заставил собственную нейросеть нарисовать портреты обнаженных людей. Получилось довольно сюрреалистично.
- Искусственный интеллект от Microsoft смог "нарисовать" птицу, основываясь исключительно на текстовом описании, не брав за основу готовое фото
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