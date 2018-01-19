Искусственный интеллект нарисовал птицу по текстовому описанию
Об этом сообщает Engadget.
В компании "попросили" компьютер нарисовать "желтую птицу с черными крыльями и коротким клювом". Что получилось, можно посмотреть в заголовке статьи. Надо сказать, что рисунок оказался довольно точным и похожим на фото, при том, что система создала его с нуля.
"Если вы пойдете на Bing, и поищете птицы, то получите множество похожих картинок с птицей, но здесь фотографии создаются с помощью компьютера с нуля, пиксель за пикселем. Эти птицы не могут существовать в реальном мире — они лишь аспект воображения нашего компьютера", - говорит глава исследовательской группы Сяодун Хе.
В Microsoft считают, что такая технология может стать платформой для создания анимационных фильмов по сценарию. Но точно также она может применяться для создания фейковых видео.
Как сообщается, технология состоит из двух частей: одна, Generative Adversarial Network (GAN), генерирует изображение, а другая, дискриминатор, оценивает их качество.
Основой ее является ШИ-система CaptionBot, которая распознает фото и создает подписи к ним в автоматическом режиме. Также в основе системы лежит нейросеть под названием SeeingAI, которая отвечает на вопросы, связанные с изображениями. Ее, кстати, можно использовать для слепых и слабовидящих людей.
Как отмечается, CaptionBot учился на фотографиях и подписях, которые подсказывают, какие слова соотносятся с какими фотографиями. Кроме этого, исследователи создали математическое представление человеческого внимания, которое мы используем, когда рисуем картины, основываясь на сложных описаниях.
"Внимание - это человеческое качество. Мы же используем математику, чтобы сделать внимание "машинной", - говорит Сяодун Хе
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