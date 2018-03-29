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Нейросеть "нарисовала" портреты обнаженных людей. Как это выглядит

18-летний американский исследователь в области искусственного интеллекта Робби Баррат (Robbie Barrat) показал в Твиттере результаты работы собственной нейросети, которая должна была "нарисовать" портреты обнаженных людей

Вместо этого, по словам разработчика, ШИ создал "сюрреалистические капли плоти с конечностями", которые лишь отдаленно напоминают людей.

Баррат рассказал изданию CNet, что использовал генеративно-соревновательную сеть. Этот способ - комбинация двух нейросетей: одна тренировалась на сотнях портретов в стиле "ню", а вторая пыталась отличить правильные результаты от неправильных.

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Обычно такое соревнование приводит к повышения качества работ, но одно "полушарие" алгоритма научилось обманывать "проверяющего" с помощью "мясистых капель".

Из-за этого нейросеть перестала улучшаться, и портреты получились далекими от идеала. "Капли" лишь отдаленно напоминают людей в типичных для обнаженных картин позах.

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Но Баррат заявил, что такой результат ему нравится даже больше.

Баррат отметил, что нейросеть почти всегда изображает головы как "желто-фиолетовую текстуру". По мнению разработчика, именно так машины и "видят" людей.

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В соцсетях в Барратье начали спрашивать, почему нейросеть не стала "рисовать" темнокожих людей. Американец ответил, что учил алгоритм на картинах тех времен, когда портреты обнаженных темнокожих людей не были "слишком популярны".

В марте 2017 года Баррат, еще будучи школьником, создал нейросеть, которая училась на треках Канье Веста и записала собственную рэп-композицию. После школы он начал работать в исследовательской лаборатории Стэнфорда.

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