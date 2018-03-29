Нейросеть "нарисовала" портреты обнаженных людей. Как это выглядит
Вместо этого, по словам разработчика, ШИ создал "сюрреалистические капли плоти с конечностями", которые лишь отдаленно напоминают людей.
Here are some AI generated nude portraits i've been working on— Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.
Usually the machine just paints people as blobs of flesh with tendrils and limbs randomly growing out - I think it's really surreal. I wonder if that's how machines see us... pic.twitter.com/tYgzCHGfse
Баррат рассказал изданию CNet, что использовал генеративно-соревновательную сеть. Этот способ - комбинация двух нейросетей: одна тренировалась на сотнях портретов в стиле "ню", а вторая пыталась отличить правильные результаты от неправильных.
Обычно такое соревнование приводит к повышения качества работ, но одно "полушарие" алгоритма научилось обманывать "проверяющего" с помощью "мясистых капель".
Из-за этого нейросеть перестала улучшаться, и портреты получились далекими от идеала. "Капли" лишь отдаленно напоминают людей в типичных для обнаженных картин позах.
Но Баррат заявил, что такой результат ему нравится даже больше.
Баррат отметил, что нейросеть почти всегда изображает головы как "желто-фиолетовую текстуру". По мнению разработчика, именно так машины и "видят" людей.
В соцсетях в Барратье начали спрашивать, почему нейросеть не стала "рисовать" темнокожих людей. Американец ответил, что учил алгоритм на картинах тех времен, когда портреты обнаженных темнокожих людей не были "слишком популярны".
В марте 2017 года Баррат, еще будучи школьником, создал нейросеть, которая училась на треках Канье Веста и записала собственную рэп-композицию. После школы он начал работать в исследовательской лаборатории Стэнфорда.
Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это
- Напомним, Саудовская Аравия стала первой страной, которая во время саммита "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде предоставила подданство роботу.
- Специалистами из японских университетов Тохоку и Хоккайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли.
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
- Ученые загрузили "мозг" червя в робота, и тот в одиночку взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и загрузили в простого робота из Lego.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-