Нейросеть "нарисовала" портреты обнаженных людей. Как это выглядит

29 марта, 2018, 11:10

18-летний американский исследователь в области искусственного интеллекта Робби Баррат (Robbie Barrat) показал в Твиттере результаты работы собственной нейросети, которая должна была "нарисовать" портреты обнаженных людей

Вместо этого, по словам разработчика, ШИ создал "сюрреалистические капли плоти с конечностями", которые лишь отдаленно напоминают людей.

Here are some AI generated nude portraits i've been working on



Usually the machine just paints people as blobs of flesh with tendrils and limbs randomly growing out - I think it's really surreal. I wonder if that's how machines see us... pic.twitter.com/tYgzCHGfse — Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.

Баррат рассказал изданию CNet, что использовал генеративно-соревновательную сеть. Этот способ - комбинация двух нейросетей: одна тренировалась на сотнях портретов в стиле "ню", а вторая пыталась отличить правильные результаты от неправильных.

Обычно такое соревнование приводит к повышения качества работ, но одно "полушарие" алгоритма научилось обманывать "проверяющего" с помощью "мясистых капель".

Из-за этого нейросеть перестала улучшаться, и портреты получились далекими от идеала. "Капли" лишь отдаленно напоминают людей в типичных для обнаженных картин позах.

Но Баррат заявил, что такой результат ему нравится даже больше.

Баррат отметил, что нейросеть почти всегда изображает головы как "желто-фиолетовую текстуру". По мнению разработчика, именно так машины и "видят" людей.

В соцсетях в Барратье начали спрашивать, почему нейросеть не стала "рисовать" темнокожих людей. Американец ответил, что учил алгоритм на картинах тех времен, когда портреты обнаженных темнокожих людей не были "слишком популярны".

В марте 2017 года Баррат, еще будучи школьником, создал нейросеть, которая училась на треках Канье Веста и записала собственную рэп-композицию. После школы он начал работать в исследовательской лаборатории Стэнфорда.

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