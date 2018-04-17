Нейросеть научилась самостоятельно рисовать мультики по тексту
17 апреля, 2018, 11:50
Инженеры Института искусственного интеллекта Аллена и Иллинойского университета создали систему CRAFT, которая способна создавать анимированную картинку по текстовому сценарию
Об этом говорится на сайте учреждения.
Как пример, нейросеть обучалась на мульсериале "Флинстоуны". В текстовом сценарии были шаблонные образы: простая обстановка, небольшое количество персонажей и простые действия.
Прежде чем самостоятельно рисовать мультфильмы, нейросеть выучила 25 тыс. кадров из "Флинстоунов". Инженеры в каждом кадре отмечали персонажей, фон, действия героев, а система подбирала текстовое описание для кадра.
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