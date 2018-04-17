 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нейросеть научилась самостоятельно рисовать мультики по тексту

Инженеры Института искусственного интеллекта Аллена и Иллинойского университета создали систему CRAFT, которая способна создавать анимированную картинку по текстовому сценарию

Об этом говорится на сайте учреждения.

Как пример, нейросеть обучалась на мульсериале "Флинстоуны". В текстовом сценарии были шаблонные образы: простая обстановка, небольшое количество персонажей и простые действия.

Прежде чем самостоятельно рисовать мультфильмы, нейросеть выучила 25 тыс. кадров из "Флинстоунов". Инженеры в каждом кадре отмечали персонажей, фон, действия героев, а система подбирала текстовое описание для кадра.

Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать