Нейросеть научилась самостоятельно рисовать мультики по тексту

17 апреля, 2018, 11:50

Инженеры Института искусственного интеллекта Аллена и Иллинойского университета создали систему CRAFT, которая способна создавать анимированную картинку по текстовому сценарию

Об этом говорится на сайте учреждения.

Как пример, нейросеть обучалась на мульсериале "Флинстоуны". В текстовом сценарии были шаблонные образы: простая обстановка, небольшое количество персонажей и простые действия.

Прежде чем самостоятельно рисовать мультфильмы, нейросеть выучила 25 тыс. кадров из "Флинстоунов". Инженеры в каждом кадре отмечали персонажей, фон, действия героев, а система подбирала текстовое описание для кадра.

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