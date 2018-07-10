Крысин - матери Веремия: "умойся кровью, надо было лучше воспитывать сына"
10 июля, 2018, 15:10
Главарь "титушок" Юрий Крысин во время суда накричал на мать убитого журналиста Вячеслава Веремия
Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Наталья Двали, которая присутствует на судебном заседании.
"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына воспитывать. Уберите эту "мамашу"! Это ты больная. Защитите меня от этого хамства! Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала она слова Крысина матери Веремия.
При этом, во время заседания суда, когда начали оглашать обвинительный акт, Крысин начал кричать, что ему плохо, что он якобы ничего не видит и не слышит. "Титушка" требовал устроить перерыв и отвести прокурора.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
- 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушок" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.
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