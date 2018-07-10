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Крысин - матери Веремия: "умойся кровью, надо было лучше воспитывать сына"

Главарь "титушок" Юрий Крысин во время суда накричал на мать убитого журналиста Вячеслава Веремия

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Наталья Двали, которая присутствует на судебном заседании.

"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына воспитывать. Уберите эту "мамашу"! Это ты больная. Защитите меня от этого хамства! Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала она слова Крысина матери Веремия.

При этом, во время заседания суда, когда начали оглашать обвинительный акт, Крысин начал кричать, что ему плохо, что он якобы ничего не видит и не слышит. "Титушка" требовал устроить перерыв и отвести прокурора.

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