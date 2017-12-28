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ГПУ обжаловала условный срок для убийцы журналиста Веремия

Генпрокуратура обжаловала приговор Шевченковского райсуда Киева от 22 декабря относительно условного срока для Юрия Крысина - участника убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГПУ.

Прокуроры считают, что наказание по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия) в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком не отвечает принципам законности, справедливости и есть недостаточным для исправления лица и предупреждения новых преступлений.

"Генпрокуратурой 28 декабря внесена апелляционная жалоба на указанный выше приговор Шевченковского районного суда города Киева по основаниям неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого вследствие мягкости", - говорится в сообщении ГПУ.

  • Напомним, вечером 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ИТ-специалиста Алексея Лимаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лымаренко - лица, а Веремий - пулевое ранение в грудь.
  • На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.
  • Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысін, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, бил Веремия перед выстрелом.
  • Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
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