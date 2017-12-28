ГПУ обжаловала условный срок для убийцы журналиста Веремия

28 декабря, 2017, 17:07

Генпрокуратура обжаловала приговор Шевченковского райсуда Киева от 22 декабря относительно условного срока для Юрия Крысина - участника убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГПУ.

Прокуроры считают, что наказание по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия) в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком не отвечает принципам законности, справедливости и есть недостаточным для исправления лица и предупреждения новых преступлений.

"Генпрокуратурой 28 декабря внесена апелляционная жалоба на указанный выше приговор Шевченковского районного суда города Киева по основаниям неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого вследствие мягкости", - говорится в сообщении ГПУ.