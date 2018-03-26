Суд постановил предоставить охрану обвиняемому в убийстве журналиста Веремия "титушке" Крысину
26 марта, 2018, 17:20
Судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину, который участвовал в нападении на журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года
Об этом сообщает УНИАН.
"Ходатайство обвиняемого Крысина удовлетворить частично. Применить к Крысину меру обеспечения безопасности в виде личной охраны, охраны жилища и имущества на весь период судебного рассмотрения уголовного производства до вступления приговора в законную силу. Обеспечение безопасности Крысина поручить ГУ НП в Киевской области", - говорится в решении.
В закрытом судебном разбирательстве и видеоконференции, на которых настаивал Крысин, суд отказал.
Полиция будет охранять Крысина на весь период судебного следствия.
- Напомним, вечером 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ИТ-специалиста Алексея Лимаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лымаренко - лицо, а Веремий - пулевого ранения в грудь.
- На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.
- Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, бил Веремия перед выстрелом.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
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