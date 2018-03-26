Суд постановил предоставить охрану обвиняемому в убийстве журналиста Веремия "титушке" Крысину

26 марта, 2018, 17:20

Судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину, который участвовал в нападении на журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года

Об этом сообщает УНИАН.

"Ходатайство обвиняемого Крысина удовлетворить частично. Применить к Крысину меру обеспечения безопасности в виде личной охраны, охраны жилища и имущества на весь период судебного рассмотрения уголовного производства до вступления приговора в законную силу. Обеспечение безопасности Крысина поручить ГУ НП в Киевской области", - говорится в решении.

В закрытом судебном разбирательстве и видеоконференции, на которых настаивал Крысин, суд отказал.

Полиция будет охранять Крысина на весь период судебного следствия.