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Суд постановил предоставить охрану обвиняемому в убийстве журналиста Веремия "титушке" Крысину

Судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину, который участвовал в нападении на журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года

Об этом сообщает УНИАН.

"Ходатайство обвиняемого Крысина удовлетворить частично. Применить к Крысину меру обеспечения безопасности в виде личной охраны, охраны жилища и имущества на весь период судебного рассмотрения уголовного производства до вступления приговора в законную силу. Обеспечение безопасности Крысина поручить ГУ НП в Киевской области", - говорится в решении.

В закрытом судебном разбирательстве и видеоконференции, на которых настаивал Крысин, суд отказал.

Полиция будет охранять Крысина на весь период судебного следствия.

  • Напомним, вечером 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ИТ-специалиста Алексея Лимаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лымаренко - лицо, а Веремий - пулевого ранения в грудь.
  • На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.
  • Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, бил Веремия перед выстрелом.
  • Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
  • ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
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