Подозреваемому в убийстве журналиста Веремия на Майдане присудили условный срок
22 декабря, 2017, 13:57
Шевченковский райсуд Киева признал виновным в хулиганстве Юрия Крысина, фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия 18 февраля 2014 года
Об этом сообщает "Детектор медиа".
Таким образом мужчину решили лишить свободы условно на четыре года с испытательным сроком два года. Крысин полностью признал вину по статье хулиганства.
Как рассказал Судья Олег Линник, Крысин выполнял заказ Армена Саркисяна, который находится в розыске. От него Крысин получил $20 тысяч для наемников, однако собрал 15 человек, вместо обещанных 200 и заплатил по тысяче гривен.
- Вечером 18 февраля на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской неизвестные вооруженные мужчины напали на журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия и ИТ специалиста Алексея Лимаренка, которые ехали в такси. Водитель такси получил серьезные травмы ноги, Алексей - лица. Вячеслав Веремий получил пулевое ранение в грудь. На следующий день он умер в больнице от потери крови и ранений.
- Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в т.ч. гражданин Крысин, который, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, "бил Веремия перед выстрелом".
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