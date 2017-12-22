Подозреваемому в убийстве журналиста Веремия на Майдане присудили условный срок

22 декабря, 2017, 13:57

Шевченковский райсуд Киева признал виновным в хулиганстве Юрия Крысина, фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия 18 февраля 2014 года

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Таким образом мужчину решили лишить свободы условно на четыре года с испытательным сроком два года. Крысин полностью признал вину по статье хулиганства.

Как рассказал Судья Олег Линник, Крысин выполнял заказ Армена Саркисяна, который находится в розыске. От него Крысин получил $20 тысяч для наемников, однако собрал 15 человек, вместо обещанных 200 и заплатил по тысяче гривен.