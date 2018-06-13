Главаря "титушек" Крысина приговорили к 5 годам
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину.
"Я вину полностью признаю и полностью раскаиваюсь. Прошу решение Шевченковского суда оставить без изменений", - заявил Крысин после окончания судебных прений.
За время, когда Крысин находился в СИЗО ему будет зачтен день за два, потому реальный срок заключения составит 4,5 года, сказал адвокат обвиняемого.
Журналиста Вячеслава Веремия убили в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. В центре Киева на машину напали вооруженные неизвестные, вытащили водителя и пассажиров, начали их бить железными прутьями, затем выстрелили в журналиста. Веремий скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения.
В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина виновным по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
- 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушек" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- 24 мая суд оставил Крысина под стражей еще на 2 месяца.
- Судья Олег Линник, который принимал решение об условном сроке по первому делу Крысина, подал в отставку.
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