Главаря "титушек" Крысина приговорили к 5 годам

13 июня, 2018, 19:24

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по поводу приговора суда первой инстанции по делу убийства журналиста Вячеслава Веремия и приговорил Юрия Крысина до 5 лет заключения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину.

"Я вину полностью признаю и полностью раскаиваюсь. Прошу решение Шевченковского суда оставить без изменений", - заявил Крысин после окончания судебных прений.

За время, когда Крысин находился в СИЗО ему будет зачтен день за два, потому реальный срок заключения составит 4,5 года, сказал адвокат обвиняемого.

Журналиста Вячеслава Веремия убили в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. В центре Киева на машину напали вооруженные неизвестные, вытащили водителя и пассажиров, начали их бить железными прутьями, затем выстрелили в журналиста. Веремий скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина виновным по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.