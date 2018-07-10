Футбол на крови: день 27

10 июля, 2018, 23:00

10 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялся первый полуфинал

Три предыдущих дня отмечены скандалом, который моментально перечеркнул все предыдущие разговоры о "футбол вне политики". Хорватские футболисты Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира киевскому "Динамо" и Украине. В ответ, чтобы успокоить неожиданно истерическую реакцию в России на это, ФИФА вынесло Виде предупреждение за выкрик "Слава Украине!", который футболист выложил в сеть. Бывшего футболиста "Динамо" Огнена Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины. Возмущенные этим украинцы 9 июля обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook: за день он опустился с 5 звезд до 1,5. 10 июля Facebook устроил тотальную проверку аккаунтов украинцев, которые приняли участие в обвале рейтинга страницы FIFA в соцсети. А Международная федерация футбола убрала со страницы в Facebook возможность оставлять отзывы об организации.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 671 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 121 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 13 украинских военных и 52 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий восемь мирных жителей.

10 июля на чемпионате мира определился первый финалист:

Франция - Бельгия 1:0