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"Слава Украине" против FIFA: аккаунты украинцев в Facebook подверглись массовой атаке


фото: Facebook
Facebook устроил тотальную проверку аккаунтов украинцев, которые приняли участие в обвале рейтинга страницы FIFA в соцсети

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Днем 10 июля украинцы, которые приняли участие в обвале рейтинга страницы Международной федерации футбола, не имели доступа к своим страницам в Facebook.

Зато им пришло сообщение от администрации соцсети подобного содержания: “Мы заметили подозрительную активность с вашего аккаунта и временно его заблокировали в целях безопасности". Далее пользователям предлагают пройти проверку.

 
Отмечается, пока на странице FIFA в Facebook закрыли секцию рейтинга.

"Похоже фафа пожалелось цукербергу на то, что ее страница поддана атаке и теперь цукерберг раздает всем выговоры. Однако прутня вам на воротничок неуважаемое фифа, борьба продолжается", - отметил Алексей Пылев на своей странице.

"Судя по всему, боты массово пожаловались на тех, кто писал комментарии. Инструменты Фейсбука отреагировали и временно позакрывали страницы юзеров. После прохождения проверки все работает, как и раньше", - заявил журналист Родион Шовкошитный.

"Вангую, что ФИФА оперативно связались с Head of Facebook Policy Ульяной Зининой и обо всем договорились. Уважаемые путино-рабы, вы такие предсказуемые", - высказался заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Эта ситуация уже вдохновила пользователей Facebook на фотожабы.

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