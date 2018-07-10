"Слава Украине" против FIFA: аккаунты украинцев в Facebook подверглись массовой атаке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Днем 10 июля украинцы, которые приняли участие в обвале рейтинга страницы Международной федерации футбола, не имели доступа к своим страницам в Facebook.
Зато им пришло сообщение от администрации соцсети подобного содержания: “Мы заметили подозрительную активность с вашего аккаунта и временно его заблокировали в целях безопасности". Далее пользователям предлагают пройти проверку.
"Похоже фафа пожалелось цукербергу на то, что ее страница поддана атаке и теперь цукерберг раздает всем выговоры. Однако прутня вам на воротничок неуважаемое фифа, борьба продолжается", - отметил Алексей Пылев на своей странице.
"Судя по всему, боты массово пожаловались на тех, кто писал комментарии. Инструменты Фейсбука отреагировали и временно позакрывали страницы юзеров. После прохождения проверки все работает, как и раньше", - заявил журналист Родион Шовкошитный.
"Вангую, что ФИФА оперативно связались с Head of Facebook Policy Ульяной Зининой и обо всем договорились. Уважаемые путино-рабы, вы такие предсказуемые", - высказался заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.
Эта ситуация уже вдохновила пользователей Facebook на фотожабы.
- Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира киевскому "Динамо" и Украине.
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- Бывшего футболиста "Динамо" Огнена Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины.
- 9 июля украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook: за день он опустился с 5 звезд до 1,5.
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