Украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook

9 июля, 2018, 23:32

Украинцы за один день обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Буквально за один день рейтинг страницы упал с 5 звезд до 1,5. Кроме того, на странице появилось много негативных оценок, сопровождаемых подписями "Слава Украине".

После этих массовых сообщений страница ФИФА в соцсети имеет более 130 тысяч отрицательных оценок.

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