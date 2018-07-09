Украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook
9 июля, 2018, 23:32
Украинцы за один день обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Буквально за один день рейтинг страницы упал с 5 звезд до 1,5. Кроме того, на странице появилось много негативных оценок, сопровождаемых подписями "Слава Украине".
После этих массовых сообщений страница ФИФА в соцсети имеет более 130 тысяч отрицательных оценок.
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