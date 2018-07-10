ФФУ заплатит ФИФА штраф вместо хорвата Вукоевича

10 июля, 2018, 15:29

Президент ФФУ пообещал заплатить Международной федерации футбола, вместо оштрафованого за поддержку Украины хорвата Огнена Вукоевича

Об этом президент Федераций футбола Украины Андрей Павелко заявил в facebook.

"Если санкции ФИФА останутся в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили за счет собственных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется заплатить", - написал Павелко.

Кроме того, президент ФФУ заявил, что готов предложить Вукоевичу работу в Украине.

"Мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству", - заявил Павелко.

Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича, который занимался в сборной своей страны сбором информации относительно соперников, за видео в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украины.

ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.

Украинцы запустили флэш-моб в поддержку Вукоевича, в ходе которого планируют собрать хорвату указанную сумму.

Огнен Вукоевич с 2008 до 2015 года выступал за "Динамо", а сейчас является скаутом киевского клуба.

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