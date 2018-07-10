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ФФУ заплатит ФИФА штраф вместо хорвата Вукоевича


фото: croatiaweek.com
Президент ФФУ пообещал заплатить Международной федерации футбола, вместо оштрафованого за поддержку Украины хорвата Огнена Вукоевича

Об этом президент Федераций футбола Украины Андрей Павелко заявил в facebook.

"Если санкции ФИФА останутся в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили за счет собственных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется заплатить", - написал Павелко.

Кроме того, президент ФФУ заявил, что готов предложить Вукоевичу работу в Украине.

"Мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству", - заявил Павелко.

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