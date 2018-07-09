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Во Франции прогремел взрыв в магазине, пострадали 10 человек


фото: Ouest France
Во Франции, в коммуне Киброн, в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек, 5 из которых находится в критическом состоянии

Об этом сообщает Ouest France.

Взрыв произошел ночью 9 июля.

Согласно сообщению издания, в помещении взорвался газ. В результате происшествия в здании вылетели окна.

Сейчас там продолжается пожар, более 100 спасателей задействованы в ликвидации пламени.

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