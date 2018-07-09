Во Франции прогремел взрыв в магазине, пострадали 10 человек
9 июля, 2018, 10:45
Во Франции, в коммуне Киброн, в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек, 5 из которых находится в критическом состоянии
Об этом сообщает Ouest France.
Взрыв произошел ночью 9 июля.
Согласно сообщению издания, в помещении взорвался газ. В результате происшествия в здании вылетели окна.
[Intervention] Explosion incendie et sur un bâtiment à #Quiberon cette nuit vers 2h30— Préfet du Morbihan (@Prefet56) 9 июля 2018 г.
Propagation aux bâtiments adjacents - Incendie toujours en cours - Bilan provisoire 5 blessés - Importants moyens pompiers déployés et poste médical avancé installé
Autorités sur place pic.twitter.com/CcDsYJaFIS
Сейчас там продолжается пожар, более 100 спасателей задействованы в ликвидации пламени.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения.
- Кабммин наработает необходимые предложения, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Президент Петр Порошенко запретил использовать во время учений такие минометы до завершения расследования.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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