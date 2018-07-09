Украинский консул посетит Сущенко: политзаключенный напишет обращение к политикам
9 июля, 2018, 08:30
Украинский консул Геннадий Брескаленко посетит украинского политзаключенного Романа Сущенко в СИЗО 9 июля
Об этом заявил общественный защитник журналиста Марк Фейгин, который также встретится с Сущенко, сообщает "Укринформ".
"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО до Романа Сущенко 9 июля. Я сам, согласно жеребьевке, проведенной накануне, пойду к нему 12 июля", - подчеркнул он.
По словам Фейгина, украинец намерен написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное - позиции Кремля по этому вопросу.
"Мы с Романом должны детально обсудить этот вопрос", - подытожил Фейгин.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
- Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор.
- 18 июня уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве