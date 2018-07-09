Украинский консул посетит Сущенко: политзаключенный напишет обращение к политикам

9 июля, 2018, 08:30

Украинский консул Геннадий Брескаленко посетит украинского политзаключенного Романа Сущенко в СИЗО 9 июля

Об этом заявил общественный защитник журналиста Марк Фейгин, который также встретится с Сущенко, сообщает "Укринформ".

"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО до Романа Сущенко 9 июля. Я сам, согласно жеребьевке, проведенной накануне, пойду к нему 12 июля", - подчеркнул он.

По словам Фейгина, украинец намерен написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное - позиции Кремля по этому вопросу.

"Мы с Романом должны детально обсудить этот вопрос", - подытожил Фейгин.