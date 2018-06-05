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Защита Сущенко обжаловала приговор


фото: tass
Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор

Об этом рассказал общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - говорится в сообщении.

Ранее Фейгин заявил, что жалоба решающим образом не изменит ситуацию Романа. Журналист и его защита надеются на переговоры Киева с Москвой по обмену заключенных.

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