5 июня, 2018, 14:37

Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор

Об этом рассказал общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - говорится в сообщении.

Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана. — Mark Feygin (@FeyginMark) 5 июня 2018 г.

Ранее Фейгин заявил, что жалоба решающим образом не изменит ситуацию Романа. Журналист и его защита надеются на переговоры Киева с Москвой по обмену заключенных.