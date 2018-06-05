Защита Сущенко обжаловала приговор
5 июня, 2018, 14:37
Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор
Об этом рассказал общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter.
"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - говорится в сообщении.
Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана.— Mark Feygin (@FeyginMark) 5 июня 2018 г.
Ранее Фейгин заявил, что жалоба решающим образом не изменит ситуацию Романа. Журналист и его защита надеются на переговоры Киева с Москвой по обмену заключенных.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
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