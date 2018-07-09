Этапирование Балуха может стать смертельным, - Чийгоз
Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".
"Транспортировать Балуха нельзя. Любая транспортировка Балуха по этапу для него - смерть. Этого категорически делать нельзя. На днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор. По процедуре у него есть месяц-полтора", - сказал Чийгоз.
По словам заместителя главы Меджлиса, Балух не собирается прекращать голодовку, а состояние его здоровья "крайне серьезное".
Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Порошенко назвал это расправой.
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