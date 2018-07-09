Этапирование Балуха может стать смертельным, - Чийгоз

9 июля, 2018, 15:28

Этапирование осужденного оккупационным судом Крыма украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже 113 дней, может стать для него смертельным

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".

"Транспортировать Балуха нельзя. Любая транспортировка Балуха по этапу для него - смерть. Этого категорически делать нельзя. На днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор. По процедуре у него есть месяц-полтора", - сказал Чийгоз.

По словам заместителя главы Меджлиса, Балух не собирается прекращать голодовку, а состояние его здоровья "крайне серьезное".

Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.

Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.

Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.

Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Порошенко назвал это расправой.