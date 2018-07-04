Денисова призвала Дуню Миятович вместе "прорываться" к Сенцову

4 июля, 2018, 16:05

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с предложением осуществить совместный визит к Олегу Сенцова в российской колонии

Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 4 июля в Вильнюсе встретилась с омбудсменом литовского Сейма Раймондасом Шукисом и отметила, что гарантии, предоставленные ему президентом РФ Владимиром Путиным относительно посещения украинских политзаключенных, российской стороной не были выполнены.

Омбудсмен сообщила, что недавно она обратилась к послам ЕС с просьбой на саммите Украина–ЕС принять резолюцию в отношении украинских политзаключенных.

Кроме того, Людмила Денисова обратится к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с предложением осуществить совместный визит к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.