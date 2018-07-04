Денисова призвала Дуню Миятович вместе "прорываться" к Сенцову
Об этом говорится на сайте омбудсмена.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 4 июля в Вильнюсе встретилась с омбудсменом литовского Сейма Раймондасом Шукисом и отметила, что гарантии, предоставленные ему президентом РФ Владимиром Путиным относительно посещения украинских политзаключенных, российской стороной не были выполнены.
Омбудсмен сообщила, что недавно она обратилась к послам ЕС с просьбой на саммите Украина–ЕС принять резолюцию в отношении украинских политзаключенных.
Кроме того, Людмила Денисова обратится к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с предложением осуществить совместный визит к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.
- Напомним, 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где содержат украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
- 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
- Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
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