Россия блокирует все попытки доступа к украинским политзаключенным, нарушая международные и собственные законы, - Денисова

29 июня, 2018, 16:20

Несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина

Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.

"Во время двух телефонных разговоров президентов Петра Порошенко и Владимира Путина президент РФ дал гарантии допуска меня как украинского омбудсмена к украинским заключенным. Также МИД Украины направил официальную ноту относительно посещения мной содержащихся в тюрьмах РФ и оккупированном Крыму политзаключенных. Констатирую: эти гарантии не были выполнены.

Две недели я нахожусь в РФ. Я сделала все, чтобы получить доступ к заключенным. К сожалению, суд отказал мне в доступе к Роману Сущенко на основании того, что его дело еще не рассмотрено судом высшей инстанции. Дважды безосновательно начальник тюрьмы и руководитель управления исполнения наказаний отказали мне в доступе к Олегу Сенцову.

Вчера уполномоченная по правам человека Москалькова тоже отказала на основании, что я не гражданка РФ. Я констатирую невыполнение гарантий президента Путина в беспрепятственном и без предварительных условий моем доступе к украинским политзаключенным.

Я констатирую несоблюдение со стороны РФ договоренностей, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов. Я констатирую, что РФ нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным", - сказала Денисова.

Омбудсмен также заявила, что Россия скрывает данные о здоровье заключенных украинцев.

"Я констатирую, что РФ скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к одному из них нет доступа независимых гуманитарных организаций, а также Международного комитета Красного Креста. Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивое заявление о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляет думать, что его могут принудительно кормить - давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси.

Именно поэтому я настаивала на доступе к Олегу, чтобы собственными глазами увидеть его состояние здоровья и медицинскую помощь, которую ему оказывают. От Украины прячут ее граждан. Я обращалась в российский офис МККК с просьбой посетить заключенных. Выражаю глубокое разочарование тем, что мне не удалось встретиться с руководителем офиса и выразить личное беспокойство.

Украина выражает глубокое разочарование и озабоченность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, была политизирована и заблокирована Россией", - сказала уполномоченная по правам человека.

Денисова отметила, что Россия отказывает в возвращении украинцев путем экстрадиции, а Украина готова к обмену их на осужденных россиян.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. В экстрадиции нам отказывает РФ. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать РФ 23 россиянин, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия в обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - добавила Денисова.

Омбудсмен пообещала проинформировать послов стран нормандского формата, ЕС и США о нарушении Россией международных конвенций и мандата омбудсмена, а также договоренности президентов. Кроме того Денисова пообещала рассказать о недопуске к украинским заложникам комиссара Совета Европы по правам человека и призвать его посетить украинцев в тюрьмах РФ, а также донести эту информацию до соответствующих миссий ООН и ОБСЕ.

"От России мы ожидаем ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных", - подытожила омбудсмен.