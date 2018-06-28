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Мария Бурмака рассказала, как пройдет музыкальный день на Via Carpatia

В Верховинском районе Ивано-Франковской области проходит музыкальный фестиваль Sounds of Carpatia в рамках первого Международного Форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia

Об этом сообщает Еспресо.TV.

“Я очень люблю Карпаты, я очень люблю эти края, поэтому я счастлива сюда приехать. Мне хотелось увидеть Международный Форум такого уровня лично и принять участие в музыкальном марафоне. Это впервые что-то подобное здесь происходит, раньше я такой сцены не видела. И такое количество исполнителей в Верховину еще не приезжало”, - отметила Бурмака.

Певица призналась, что любит карпатский край за природу, горы, особенный гуцульский характер и олицетворение украинской истории в виде кинофильмов, в частности "Тени забытых предков".

"Концерт начинается в пять, но на свое выступление я приглашаю в девять вечера. Я приехала вместе с группой Gypsy Lyre, я с ними уже выступаю несколько лет. Мы выступим с программой моих любимых песен", - рассказала она.

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