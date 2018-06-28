Мария Бурмака рассказала, как пройдет музыкальный день на Via Carpatia
Об этом сообщает Еспресо.TV.
“Я очень люблю Карпаты, я очень люблю эти края, поэтому я счастлива сюда приехать. Мне хотелось увидеть Международный Форум такого уровня лично и принять участие в музыкальном марафоне. Это впервые что-то подобное здесь происходит, раньше я такой сцены не видела. И такое количество исполнителей в Верховину еще не приезжало”, - отметила Бурмака.
Певица призналась, что любит карпатский край за природу, горы, особенный гуцульский характер и олицетворение украинской истории в виде кинофильмов, в частности "Тени забытых предков".
"Концерт начинается в пять, но на свое выступление я приглашаю в девять вечера. Я приехала вместе с группой Gypsy Lyre, я с ними уже выступаю несколько лет. Мы выступим с программой моих любимых песен", - рассказала она.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- 26-27 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" прошла двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве