Россия вмешивается в наши отношения с Венгрией и Польшей, - Княжицкий

27 июня, 2018, 16:54

Российская Федерация активно вмешивается в украинско-венгерские и украинско-польские отношения

Об этом заявил народный депутат и глава Комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николай Княжицкий во время дискуссии "Информационное оружие в гибридных конфликтах ХХІ века" на Международном Форуме Via Carpatia, передает Еспресо.TV.

По мнению депутата, информационная война России в Украине началась гораздо раньше, чем горячая война, которая продолжается на Востоке.

"Фактически информационная война началась тогда, когда Украина стала частью Российской империи. Все, что делало советское или российское правительство, поработив Украину, было направлено на то, чтобы украинцы не осознавали себя как единый народ, или единая нация", - пояснил Княжицкий.

Впервые украинцы поставили вопрос информационной безопасности только после Революции Достоинства в 2014 году. И делать это было чрезвычайно сложно.

"Если вы посмотрите на то, как Россия действует в других странах, в частности, в странах Балтии, в Грузии, в странах восточной Европы, эти действия отличаются от того, что происходит в Украине", - заверил нардеп.

Основными инструментами информационных воздействий России в других странах есть спецслужбы, которых в Украине почти нет: здесь не работает канал Russia Today и информационное агентство Sputnik. Во многих странах Российская Федерация поддерживает лево - или праворадикальные движения для дестабилизации ситуации. РФ также подкупает некоторых интеллектуалов и лидеров мнений для того, чтобы распространять свои цели.

"Эти цели мы также прекрасно видим. Очевидно, что для России главной целью является избавление Европейского Союза любой силы или мощности. Такая же политика проводится и в Соединенных Штатах Америки", - отметил Княжицкий.

Политика внутри Украины немного другая. Российская Федерация фактически пытается доказать, что украинского народа как такового не существует, что это лишь часть русского народа, который имеет свое наречие.

"Кремль пытается доказать, что мы страна, которая не состоялась, не имеет шансов состояться, которая погрязла в коррупции, нет эффективного самоуправления, нарушает права человека и конфликтует с соседними странами. И мы прекрасно видим, как Россия вмешивается в наши украинско-венгерской и украинско-польские отношения. Наши спецслужбы задержали российских провокаторов, которые совершали покушения на польские дипломатические учреждения или на польские ведомства. Они хотят, чтобы Запад не доверял Украине и чтобы мы не имели права на существование", - заявил народный депутат.

Россия использует средства массовой информации, чтобы убедить украинцев в том, что они часть русского народа.

"Мы вместе с главой Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Викторией Сюмар работаем, чтобы наконец достичь прозрачности медиасобственности и медиафинансирования. Вы видите тот дискурс в обществе, когда телеканал "Интер" постоянно выступает с определенными антиукраинскими заявлениями и показывает концерты, прославляющие идеологию, которая в прошлом уничтожала украинцев. К тому же они пытаются это делать, пользуясь определенными дырами в законодательстве и коррупционными связями с политиками. Проблема нашей слабости заключается в том, что крупные СМИ остаются в руках пророссийских олигархов. Политики хотят быть в эфире и пропагандировать свои ценности, поэтому зависят и от олигархов, и от этих пророссийских СМИ", - пояснил Княжицкий.