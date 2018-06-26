Недавно освобожденный педофил изнасиловал 10-летнюю девочку на Днепропетровщине. Потерпевшая еле живая
Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Сегодня около 16 часов в полицию поступило сообщение - неизвестный изнасиловал 10-летнюю девочку. Ребенок едва живой был найден в кустах, раздетый и в крови", - написал Аброськин.
Полицейские задержали жителя одного из близлежащих населенных пунктов, 1990 года рождения, когда тот возвращался домой после совершения преступления.
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"У него изъята одежда со следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за изнасилование с применением ножа десятилетнего мальчика. Недавно в этом году он освободился", - добавляет Аброськин.
Сейчас потерпевшая девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время изнасилования злоумышленник нанес ей ранения.
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