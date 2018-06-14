В Николаеве двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, - СМИ
14 июня, 2018, 08:30
Ночью 14 июня в Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку
Об этом сообщает местное издание 0512.
Происшествие случилось во дворе одного из магазинов. По предварительной информации, правонарушение совершили двое мужчин.
Сотрудники полиции в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали подозреваемых.
12-летнюю девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние врачи определяют. Полиция выясняет обставиини приключения.
- Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали семейную пару, которая использовала свою 4-летнюю дочь для съемок порнографических роликов.
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