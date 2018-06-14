В Николаеве двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, - СМИ

14 июня, 2018, 08:30

Ночью 14 июня в Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку

Об этом сообщает местное издание 0512.

Происшествие случилось во дворе одного из магазинов. По предварительной информации, правонарушение совершили двое мужчин.

Сотрудники полиции в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали подозреваемых.

12-летнюю девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние врачи определяют. Полиция выясняет обставиини приключения.