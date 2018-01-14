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В Нацполиции выступают за создание открытого реестра педофилов

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин настаивает на усилении ответственности за половые преступления против детей

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманна, что позволяет делать им это вновь. Пришла пора внесети изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и введения открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - отметил он.

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Таким образом Аброськин прокомментировал задержание в одном из сел Бердянского района Запорожской области мужчины, который вечером 13 января 2018 года по месту жительства "неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - 5-летнего мальчика".

Еще один подобный случай произошел на Харьковщине.

"Харьковская область. В селе Балаклейского района задержали местного жителя. Предварительно установлено, что он днем 13 января в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать 11-летнюю девочку", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции.

  • В Польше с 1 января официально открыт реестр 768 опасных сексуальных преступников, в частности рецидивистов и педофилов.
  • В открытой части польского реестра есть данные (имя и фамилия, фотография, год рождения и место проживания) лиц, которые изнасиловали детей до 15 лет, и особо опасных сексуальных преступников. В реестр также попали рецидивисты, совершившие преступления о отношению к несовершеннолетним (до 18 лет).
  • Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в которой есть подробные данные о 2614 лицах. Кроме преступников из общего реестра, в нем оказались данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, но по которым суды не приняли решения о размещении данных о них в открытый доступ.
  • Подобная практика также распространена в США.
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