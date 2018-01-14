В Нацполиции выступают за создание открытого реестра педофилов
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманна, что позволяет делать им это вновь. Пришла пора внесети изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и введения открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - отметил он.
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Таким образом Аброськин прокомментировал задержание в одном из сел Бердянского района Запорожской области мужчины, который вечером 13 января 2018 года по месту жительства "неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - 5-летнего мальчика".
Еще один подобный случай произошел на Харьковщине.
"Харьковская область. В селе Балаклейского района задержали местного жителя. Предварительно установлено, что он днем 13 января в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать 11-летнюю девочку", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции.
- В Польше с 1 января официально открыт реестр 768 опасных сексуальных преступников, в частности рецидивистов и педофилов.
- В открытой части польского реестра есть данные (имя и фамилия, фотография, год рождения и место проживания) лиц, которые изнасиловали детей до 15 лет, и особо опасных сексуальных преступников. В реестр также попали рецидивисты, совершившие преступления о отношению к несовершеннолетним (до 18 лет).
- Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в которой есть подробные данные о 2614 лицах. Кроме преступников из общего реестра, в нем оказались данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, но по которым суды не приняли решения о размещении данных о них в открытый доступ.
- Подобная практика также распространена в США.
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