В Нацполиции выступают за создание открытого реестра педофилов

14 января, 2018, 15:21

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин настаивает на усилении ответственности за половые преступления против детей

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманна, что позволяет делать им это вновь. Пришла пора внесети изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и введения открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - отметил он.

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Таким образом Аброськин прокомментировал задержание в одном из сел Бердянского района Запорожской области мужчины, который вечером 13 января 2018 года по месту жительства "неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - 5-летнего мальчика".

Еще один подобный случай произошел на Харьковщине.

"Харьковская область. В селе Балаклейского района задержали местного жителя. Предварительно установлено, что он днем 13 января в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать 11-летнюю девочку", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции.