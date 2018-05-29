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В Славянске мужчину будут судить за изнасилование 14 детей


фото: v-kurse
В Славянске объявили о подозрении 54-летнему мужчине, который на протяжении 13 лет совершал половые преступления в отношении детей

Об этом сообщает полиция Донетчины.

Следствие установило, что всего злоумышленник совершил 37 различных преступлений, прокуратура установила личности 14 потерпевших.

В отношении мужчины, который привлекается к ответственности за создание места разврата и растление малолетних, открыли еще ряд уголовных производств.

Оперативники собрали доказательства его причастности к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в период с 2001 по 2014 год. Из них три факта касаются детей до 14 лет.

Установили, что ранее судимый злоумышленник создал притон у себя дома, где, угрожая, развращал и насиловал детей.

Его жертвами становились преимущественно подростки из неблагополучных семей, которые ничего не рассказывали родственникам.

Кроме того, злоумышленник заставлял детей сниматься в порнографических видео, которые впоследствии публиковал в интернете в режиме инкогнито.

В общем мужчина подозревается в совершении 37 преступлений по 6 уголовным производствам.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст.156 "Растление несовершеннолетних", ч.3 ст.302 "Создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних" , ч.2,3 ст. 153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", ч.1 ст. 304 "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" УК.

Злоумышленник был уличен в конце 2017 года, после чего начал скрываться от правоохранителей. В начале 2018 года сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением бойцов спецподразделения КОРД он был задержан.

Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

  • Напомним, в апреле 2018 года на Тернопольщине 70-летний мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку, но попал в больницу с двумя ножевыми ранениями
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