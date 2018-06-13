В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочкой за криптовалюту

13 июня, 2018, 15:07

В Кривом Роге правоохранители задержали семейную пару, которая использовала свою 4-летнюю дочь для съемок порнографических роликов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Супруги - 29-летний мужчина и 30-летняя женщина, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что эта тварь делала с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимно в Интернете. Злоумышленники обычно находили "клиентов", предлагая посмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полицейские установили никнейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последняя загрузка файлов этим пользователем была совершена несколько дней назад.

В квартире, которую злоумышленники арендовали в Кривом Роге правоохранители провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовали для создания и распространения порно, а также мобильные телефоны.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.