Состояние здоровья голодающего Балуха ухудшилось, - адвокат

25 июня, 2018, 19:11

Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского политического заключенного Владимира Балуха ухудшилось

Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, информируют "Крым.Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточных мышц. Скорее всего, произошло ущемление нерва", - сказала Динзе.

По информации адвоката, из-за ухудшения состояния здоровья Балух отказался идти на прогулку. Как сообщила Динзе, Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Отметим, что Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.