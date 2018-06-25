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Состояние здоровья голодающего Балуха ухудшилось, - адвокат

Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского политического заключенного Владимира Балуха ухудшилось

Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, информируют "Крым.Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточных мышц. Скорее всего, произошло ущемление нерва", - сказала Динзе.

По информации адвоката, из-за ухудшения состояния здоровья Балух отказался идти на прогулку. Как сообщила Динзе, Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Отметим, что Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.

  • 8 декабря 2016 ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. Руб. (Около 4,6 тыс. Грн).
  • Оккупационный суд продлил Балуху арест до 14 августа.
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