Осужденный в Крыму украинец Балух объявил бессрочную голодовку
19 марта, 2018, 11:41
Украинский активист Владимир Балух, которого "суд" Крыма обвиняет в хранении боеприпасов, объявил бессрочную голодовку
Об этом сообщает пресс-центр Крымской правозащитной группы.
Отмечается, что таким образом украинец выражает протест против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года. Он уже вступил в силу.
Согласно нему, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев. Сегодня его должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодания.
- Отметим, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч грн).
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