Осужденный в Крыму украинец Балух объявил бессрочную голодовку

19 марта, 2018, 11:41

Украинский активист Владимир Балух, которого "суд" Крыма обвиняет в хранении боеприпасов, объявил бессрочную голодовку

Об этом сообщает пресс-центр Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что таким образом украинец выражает протест против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года. Он уже вступил в силу.

Согласно нему, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев. Сегодня его должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодания.