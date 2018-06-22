Заключенный в Крыму украинец Балух перешел на сухое голодание

22 июня, 2018, 18:40

Заключенный в оккупированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух заявил о начале сухой голодовки

Об этом сообщил общественный защитник Балуха архиепископ Климент, передает сайт "15 минут".

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, поскольку они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.

Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.