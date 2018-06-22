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Заключенный в Крыму украинец Балух перешел на сухое голодание

Заключенный в оккупированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух заявил о начале сухой голодовки

Об этом сообщил общественный защитник Балуха архиепископ Климент, передает сайт "15 минут".

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, поскольку они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.

Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.

  • Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
  • Оккупационный суд продлил Балуху арест до 14 августа.
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