Заключенный в Крыму украинец Балух перешел на сухое голодание
22 июня, 2018, 18:40
Заключенный в оккупированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух заявил о начале сухой голодовки
Об этом сообщил общественный защитник Балуха архиепископ Климент, передает сайт "15 минут".
"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, поскольку они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.
Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.
- Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд продлил Балуху арест до 14 августа.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве