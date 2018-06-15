Крымский "суд" продлил арест украинца Балуха. Врачи говорят, у него "ситуационное расстройство"

15 июня, 2018, 17:58

Оккупационный Раздольненский райсуд Крыма продлил арест украинскому активисту Владимиру Балуху на 2 месяца - до 14 августа

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Дата следующего судебного заседания по делу - 22 июня в 15:00.

При этом медики, которых Балуху вызвали во время заседания, когда ему стало плохо, сказали что у него "ситуационное расстройство". В то же время врачи отказались уточнить подробности этого диагноза.

Теперь официальная информация по состоянию здоровья Владимира Балуха отсутствует.

Ситуационный невроз - невротическое расстройство, которое возникает в связи с какой-то ситуацией, обычно достаточно конкретно отмеченной в сознании человека.

Ранее сообщалось, что Владимиру Балуху стало плохо во время судебного заседания, в связи с чем ему пришлось вызывать "скорую".