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Крымский "суд" продлил арест украинца Балуха. Врачи говорят, у него "ситуационное расстройство"


фото: krymr.org
Оккупационный Раздольненский райсуд Крыма продлил арест украинскому активисту Владимиру Балуху на 2 месяца - до 14 августа

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Дата следующего судебного заседания по делу - 22 июня в 15:00.

При этом медики, которых Балуху вызвали во время заседания, когда ему стало плохо, сказали что у него "ситуационное расстройство". В то же время врачи отказались уточнить подробности этого диагноза.

Теперь официальная информация по состоянию здоровья Владимира Балуха отсутствует.

Ситуационный невроз - невротическое расстройство, которое возникает в связи с какой-то ситуацией, обычно достаточно конкретно отмеченной в сознании человека.

Ранее сообщалось, что Владимиру Балуху стало плохо во время судебного заседания, в связи с чем ему пришлось вызывать "скорую".

  • Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Через 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.
  • Несмотря на то что Балух продолжает бестрокове голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим до тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
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