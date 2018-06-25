Среди нападавших на лагерь цыган на Львовщине - 10 школьников
Об этом сообщил руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа, передает ZAXID.NET.
Так, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо - в школе №36 и один из школы №34. Двое задержанных уже не учатся в школах, в частности, один учится в лицее им. Героев Крут, а другой - в профтехучилище №57.
Ранее полиция сообщила о задержании семерых участников нападения возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка. Впоследствии прокуратура сообщила об 11 задержанных участников нападения.
В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Напомним, в ночь на 24 июня 2018 года мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения.
- Полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также организатора.
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