В Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков
23 июня, 2018, 09:21
Правительство Чехии поддержало инициативу создания института брака для лиц одного пола и передало законопроект на рассмотрение в парламент
Как передает Radio Praha, предложение было инициировано депутатским корпусом парламента Чехии.
Если документ будет принят, то Чехия станет первым государством бывшего Восточного блока, официально узаконит полноценные браки для однополых пар.
Законопроект о легализации гражданского партнерства.
В Чехии уже 12 лет существует институт регистрируемого партнерства, закрепляет однополые союзы, юридически регулирует отношения, которые не являются при этом браком. Этим воспользовалось примерно 4300 человек. В случае появления полноценного брака эта форма официальной регистрации союза будет отменена.
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