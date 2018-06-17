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Во время Марша равенства пострадали 10 противников ЛГБТ. 7 из них госпитализированы, - нардеп

Во время сегодняшней схватки на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской были пострадавшие, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Игорь Луценко.

"Минимума 10 пострадавших, сейчас 7 из них находятся в больнице. К примеру, полиция избила 17-летнюю девушку, которая, как говорят окружающие, не совершала никаких противоправных действий – просто досталось за компанию со всеми. Есть информация о малолетнем пострадавшем, которую сейчас проверяем. Закон о нацполиции строго ограничивает применение резиновых дубинок, тем более, вряд ли может составлять опасность для спецназовца девушка весом меньше 50 кг", - отметил он.

По его словам, у этих лиц не было никаких протриправних намерений и они заранее предупреждали представителей власти о намерении собраться для молитвы возле памятника Михаилу Грушевскому.

  • Напомним, Нацполиция сообщала о 56 провокаторах, задержанных на Марше равенства. После фиксации их анкетных данных всех их отпустили, подчеркивают правоохранители.
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