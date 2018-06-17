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Марш равенства атаковали церковники и националисты, задержаны 56 провокаторов, пострадали 5 полицейских

Со вчерашнего дня в центральной части города проводятся усиленные меры безопасности: за порядком следят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины

Как сообщает "Укринформ" и полиция Киева, правоохранители уже задержали полсотни участников беспорядков и лиц, которые оказывали сопротивление копам.

“Поступила информация, что возле отеля "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек”, - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в полиции, примерно в 6 часов группа из более 150 человек вышла на перекресток улицы Владимирская - бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

“На это время до управлений полиции доставляют 28 человек, пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь”, - проинформировали в пресс-службе.

Сведения внесены в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

"На этот момент в управления полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений в целом доставили 56 человек", - уточнили в полиции.

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