Марш в клетке: "Киевпрайд" происходит при беспрецедентных мерах безопасности
Об этом сообщает "Укринформ".
На улицах дежурят тысячи полицейских, около металлоискателей выстроились длиннющие очереди.
Перекрыты улицы:
от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтовича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;
от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;
от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;
от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;
от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединскую в направлении ул. Большой Васильковской;
от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.
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