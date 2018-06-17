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Марш в клетке: "Киевпрайд" происходит при беспрецедентных мерах безопасности

Полиция перекрыла центр Киева для пешеходов, не пропускают даже журналистов с свидетельствами

Об этом сообщает "Укринформ".

На улицах дежурят тысячи полицейских, около металлоискателей выстроились длиннющие очереди.

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Перекрыты улицы:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтовича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединскую в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

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